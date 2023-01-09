Оскорбленный сотрудник почтового отделения обратился в суд и добился выплаты морального ущерба.

О необычном судебном разбирательстве рассказала пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По материалам дела, клиентка почтовой службы СДЭК не могла получить посылку в отделении, поскольку не взяла с собой паспорт.

После недолгих и неудавшихся уговоров сотрудника выдать отправление, петербурженка перешла на оскорбления. В присутствии других клиентов ответчица назвала мужчину «одноглазым циклопом», «неполноценным» и другими нехорошими словами.

В итоге сотрудник СДЭКа обратился с заявлением на женщину и потребовал компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Ходатайство истца было удовлетворено, но только частично — дебоширка выплатит пострадавшему 5 тысяч рублей.