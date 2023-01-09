В Ленобласти утвердили льготу на подключение к электросетям

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти утвердили новую меру социальной поддержки при подключении к электросетям. Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Льготой могут воспользоваться люди, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, за исключением федеральных льготников. Стоимость техприсоединения для них составит 50% от тарифа, или 4350 рублей за киловатт мощности в пределах 15 кВт. Для всех других услуги обойдутся в 8700 рублей за киловатт.

Воспользоваться мерой соцподдержки можно будет с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года, обратившись в Центр соцзащиты своего района.

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09.01.2023 26
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