Череп человека с отверстием в затылке приостановил ликвидацию прорыва трубы в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 9 января рабочие аварийной бригады, менявшие порванную трубу на Большой Подъяческой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вынули ковшом экскаватора человеческий череп.

В затылке обнаружено отверстие, характерное для пулевого ранения. Сам череп поднят с глубины примерно в два метра. На место прибыли сотрудники уголовного розыска, которые направили находку на исследование.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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22.12.2022 1790
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