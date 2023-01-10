Череп человека с отверстием в затылке приостановил ликвидацию прорыва трубы в Петербурге

По информации ivbg.ru, 9 января рабочие аварийной бригады, менявшие порванную трубу на Большой Подъяческой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вынули ковшом экскаватора человеческий череп.

В затылке обнаружено отверстие, характерное для пулевого ранения. Сам череп поднят с глубины примерно в два метра. На место прибыли сотрудники уголовного розыска, которые направили находку на исследование.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.