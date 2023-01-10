Рабочий погиб в измельчителе в Волхове

По информации ivbg.ru, на производственной линии по переработке полимерных отходов в Волхове в измельчитель для пленки упал 20-летний рабочий.

От полученных травм молодой человек из Узбекистана погиб на месте. Прокуратура выясняет обстоятельства трагедии. Специалисты ведомства дадут оценку причинам и условиям, которые способствовали гибели работника.

Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении иных работ.