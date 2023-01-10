Китай заинтересовался российским вином и сладостями

Власти китайского мегаполиса хотят наладить поставки вина и сладостей из России.

Речь идет о городе Хэйхэ, что граничит с городом Благовещенском. Руководство китайского города заинтересовано в импорте российского вина и сладостей. Также китайские чиновники надеются на сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Хэйхэ импортирует из России большое количество соевых бобов. В Китае существует система квот (на импорт товаров — ред.), мы активно с этим боремся, надеемся, что в будущем сможем осуществлять сотрудничество с Амурской областью в сфере зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) и в области лекарственных растений, надеемся на широкое сотрудничество в области сельскохозяйственной индустрии, — заявил начальник управления коммерции народного правительства ХэйхэЧжан Хайпэн в беседе с РИА Новости.