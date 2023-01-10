В Петербурге за оскорбление Лукашенко задержан белорус

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает Neva.Today, в Санкт-Петербурге задержан 35-летний житель Республики Беларусь за «публичное унижение чести и достоинства» Александра Лукашенко.  

Комментарий был оставлен, когда мужчина находился в Минской области. В соцсети «ВКонтакте» в одном из чатов он написал гневное сообщение, после чего покинул страну и обустроился в Санкт-Петербурге. Текст сообщения не раскрывается.

На момент подготовки публикации мужчина находится в отделе полиции. Какова его дальнейшая судьба и предъявлены ли задержанному какие-либо обвинения, неизвестно.

Вам будет интересно
В Петербурге за оскорбление Лукашенко задержан белорус Санкт-Петербург
Задержаны участники банды неонацистов, на счету которых не менее двух убийств в Петербурге
По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали участников неонацистской экстремистской группировки, действовавшей в городе с 2003 по 2006 год.   Задержаны трое...
17.11.2022 7082
Автор