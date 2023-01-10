В Петербурге за оскорбление Лукашенко задержан белорус

Как сообщает Neva.Today, в Санкт-Петербурге задержан 35-летний житель Республики Беларусь за «публичное унижение чести и достоинства» Александра Лукашенко.

Комментарий был оставлен, когда мужчина находился в Минской области. В соцсети «ВКонтакте» в одном из чатов он написал гневное сообщение, после чего покинул страну и обустроился в Санкт-Петербурге. Текст сообщения не раскрывается.

На момент подготовки публикации мужчина находится в отделе полиции. Какова его дальнейшая судьба и предъявлены ли задержанному какие-либо обвинения, неизвестно.