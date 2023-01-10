Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 10 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника: более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.

На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.

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Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

За сутки уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, три буксируемые гаубицы Д-20, две установки реактивных систем залпового огня «Град», боевая машина РСЗО «Ураган», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.