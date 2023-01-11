Среда будет снежной и метелистой для жителей Ленобласти

Местами ожидается умеренный снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с среду, 11 января, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег с метелью.

Столбики термометров опустятся от 0 до -5 градусов, местами на северо-западе области похолодает до -12 гр. Южный, юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах порывы усилятся до 15 м/с.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.