Синоптик предупредил жителей Петербурга о сильном снегопаде 12 января

К региону приближается атмосферный фронт.
Как поделился метеоролог Александр Колесов в своем Телеграм-канале, 12 января в Санкт-Петербурге и его окрестностях ожидается обильный снегопад.
Сегодня в Санкт-Петербурге спокойная погода, даже выделить нечего. А вот завтра подойдет очередной атмосферный фронт и снова пойдет красивый снег, — поделился синоптик.
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