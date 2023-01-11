Синоптик предупредил жителей Петербурга о сильном снегопаде 12 января

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

К региону приближается атмосферный фронт.

Как поделился метеоролог Александр Колесов в своем Телеграм-канале, 12 января в Санкт-Петербурге и его окрестностях ожидается обильный снегопад.

Сегодня в Санкт-Петербурге спокойная погода, даже выделить нечего. А вот завтра подойдет очередной атмосферный фронт и снова пойдет красивый снег, — поделился синоптик.
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