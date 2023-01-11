В России начал функционировать новый банк, получивший название «Банк Точка»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
money-close-up-cash-currency-coin-coins-1051266-pxhere.com
Фото: pxhere.com

Лицензию на осуществление деятельности кредитной организации выдал Центробанк. 

Как передает ЦБ РФ 11 января, в России появился новый банк — «Банк Точка». Об этом регулятор пишет на своем официальном сайте.

«Основным направлением деятельности банка будет являться предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса», — указано в пресс-релизе Банка России.

Вам будет интересно
В России начал функционировать новый банк, получивший название "Банк Точка" Банк России
В России пройдет денежная реформа
ЦБ РФ начнет выпуск новых купюр. Реформа будет проведена до 2024 года.  В России будут изготавливать новые купюры номиналом 50, 100,...
08.01.2023 1455
Автор