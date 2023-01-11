В России начал функционировать новый банк, получивший название «Банк Точка»

Лицензию на осуществление деятельности кредитной организации выдал Центробанк.

Как передает ЦБ РФ 11 января, в России появился новый банк — «Банк Точка». Об этом регулятор пишет на своем официальном сайте.

«Основным направлением деятельности банка будет являться предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса», — указано в пресс-релизе Банка России.