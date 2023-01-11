В каникулы поток трафика вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Петербуржцы и ленинградцы активнее пользовались мобильным интернетом в новогодние каникулы. Трафика вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. И, что особенно интересно, традиционные голосовые вызовы все чаще уступают свое место звонкам в чатах и мессенджерах. Данные предоставили нашей редакции аналитики из МегаФона, изучив обезличенные данные по активности в сети.

Абоненты на 9% реже поздравляли родных и близких с помощью традиционных голосовых вызовов – им на смену пришли звонки и чаты в мессенджерах. По общему объему передачи данных в регионе лидирует Telegram – на него пришлось 54% от общего трафика всех приложений для общения. Среди социальных сетей с начала года пальму первенства держит ВКонтакте с долей трафика 82%.

Резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе отразился и на мобильной активности. И логичным выглядит тот факт, что онлайн трафик на сайтах аптек увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, в топ самых востребованных сайтов в канун Нового года вошли ресурсы по доставке продуктов на дом. Петербуржцы задумались о покупке еды накануне праздников – пик посещаемости сайтов с доставкой на дом пришелся на 29 и 30 декабря, а вот наименьший интерес зафиксирован 31 декабря и 1 января.

В предновогодней суете жителям региона было не до просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах. Интерес к таким сайтам стал нарастать лишь после Рождества – в эти дни интернет-трафик вырос на 32% по сравнению с последними днями прошлого года.

Ранее стало известно, что Минцифры приостановило подключение школ к Wi-Fi.