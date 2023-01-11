Осужден петербуржец, в Рождество ударивший женщину ногой в голову

В результате суд назначил ему 1 год 7 месяцев исправительной колонии.

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — сообщает 78.ru.

Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину.

Вечером 7 января 2022 года Игорь Спирин на лестничной площадке дома № 51 по Будапештской улице в ходе ссоры ударил соседку рукой в голову.

После чего он нанёс ей ещё не менее трёх ударов ногой в область головы. Пострадавшая получила тяжёлые травмы.

Ранее стало известно, что момент, когда трактор засыпал снегом ребенка в Гатчине, попал на видео.