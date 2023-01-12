Двое мужчин избили жителя Выборга в его квартире и отняли телефон

Как сообщает «Петроград», 9 января в полицию Выборгского района обратился 34-летний житель Выборга. На него напали двое малознакомых ему мужчин.
Пострадавший рассказал, что ранее в этот же день агрессоры пришли в принадлежащую ему квартиру дома № 26 на улице Рубежная, избили его и отняли и мобильный телефон.
Полицейские составили на грабителей ориентировки. Решается вопрос об уголовном деле.
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19.02.2022 2833