Двое мужчин избили жителя Выборга в его квартире и отняли телефон

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Петроград», 9 января в полицию Выборгского района обратился 34-летний житель Выборга. На него напали двое малознакомых ему мужчин.

Пострадавший рассказал, что ранее в этот же день агрессоры пришли в принадлежащую ему квартиру дома № 26 на улице Рубежная, избили его и отняли и мобильный телефон.

Полицейские составили на грабителей ориентировки. Решается вопрос об уголовном деле.

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19.02.2022 2833
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