СК возбудил уголовное дело после массовых жалоб на холод в домах Кудрово

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалоб жильцов на нарушения при строительстве домов №1 и 3 на улице Областной в Кудрово.

Нарушения привели к разрушению кладки кирпичной стены и промерзание домов, писали жильцы в социальной сети.

Видео: СУ СКР по Ленобласти

Вскоре руководитель следственного управления СК России по Ленобласти Сергей Сазин провел личный прием с жильцами, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователями устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.