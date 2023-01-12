СК возбудил уголовное дело после массовых жалоб на холод в домах Кудрово

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалоб жильцов на нарушения при строительстве домов №1 и 3 на улице Областной в Кудрово.
Нарушения привели к разрушению кладки кирпичной стены и промерзание домов, писали жильцы в социальной сети.
Видео: СУ СКР по Ленобласти
Вскоре руководитель следственного управления СК России по Ленобласти Сергей Сазин провел личный прием с жильцами, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователями устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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