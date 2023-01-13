Аналитики раскрыли нюансы финансового поведения россиян в январе

Граждане также стали больше интересоваться кредитами.

Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Для этого они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года.

Оказалось, что с начала января вкладчики выбирают менее долгосрочные вклады: чаще всего на три месяца (24%), шесть месяцев (23%), год (21%) или на месяц (12%). И только 8% пользователей интересовались долгосрочными вкладами на срок более года.

Чаще всего россияне в январе вкладывают от 1 тыс. до 500 тыс. рублей — столько хотели разместить 42% пользователей. На втором месте — вклады от 1 млн рублей и более (30%), затем идут вклады от 500 тыс. до 1 млн руб (17%).