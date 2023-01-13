Деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ стал Андрей Аствацатуров

Писатель больше двадцати лет возглавлял кафедру зарубежных литератур.

Петербургский писатель Андрей Аствацатуров возглавил факультет свободных искусств и наук СПбГУ — сообщает Мойка78. Ранее должность декана факультета занимал его основатель Алексей Кудрин.

Писатель больше 20 лет работает на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Филолог и писатель возглавлял кафедру истории зарубежных литератур, а теперь стал новым деканом.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России разработало образовательный модуль по лапте для школ.