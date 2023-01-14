Россиянам рассказали, как увеличить трудовой стаж для получения пенсии

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Юрист Анастасия Рымкевич рассказала, что нужно сделать для того, чтобы повысить свой трудовой стаж для Пенсионного фонда. Специалист указала, что необходимо пересчитать трудовой стаж, обратившись в Пенсионный фонд.

«Надо подать в Фонд заявление о корректировке сведений своего лицевого счета. К нему нужно приложить документальные доказательства, которые подтвердят неучтенные периоды стажа», – отметила Анастасия Рымкевич

Специалист пояснила, что для назначения пенсии используется информация, отображающаяся на лицевом счете человека, который открывается сразу после выдачи СНИЛС. Таким образом, некоторые сведения о трудовом стаже могут быть не засчитаны, если человек был трудоустроен до этого или работал в течение нестрахового периода.

Юрист уточнила, что существует множество нестраховых периодов, в частности, когда сотрудник находится на военной службе. Помимо этого, стаж может не засчитаться женщине, сидевшей с ребенком до полутора лет без трудоустройства или проживавшей с мужем-военнослужащим в части. Кроме того, необходимо проверить свой стаж людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

Вам будет интересно
Россиянам рассказали, как увеличить трудовой стаж для получения пенсии Пенсия
Правительство может заставить банки выплачивать компенсации клиентам, ставшим жертвами мошенников
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам, ставшим жертвами мошенников.   Ранее Банк России выступал с предложением внести...
13.01.2023 71
Автор
Поделиться