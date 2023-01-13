Правительство может заставить банки выплачивать компенсации клиентам, ставшим жертвами мошенников

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам, ставшим жертвами мошенников.  

Ранее Банк России выступал с предложением внести изменения в законодательство для обеспечения возврата денег, украденных со счетов граждан.

Речь шла о возможности возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием социальной инженерии. Банк России также предлагал ограничить срок возврата денег до 30 дней.

Вам будет интересно
Правительство может заставить банки выплачивать компенсации клиентам, ставшим жертвами мошенников Владимир Путин
В Югре появится первая особая экономическая зона
В Ханты-Мансийском автономном округе появится первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) «Нягань». Постановление о ее создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. На...
06.01.2023 184
Автор