Сгнившего мертвеца обнаружили в парадной дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 13 января около 22:00 в дежурную часть сообщили о том, что в парадной дома № 72 на Малом проспекте П. С. под лестницей найден труп.

Прибывшие на место полицейские обнаружили находящееся в стадии сильных гнилостных изменений тело неизвестного, даже возраст которого определить невозможно.

Труп направлен в морг для установления обстоятельств причины смерти. С места изъят недорогой мобильный телефон марки Fly.

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29.08.2022 2668
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