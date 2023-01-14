Сгнившего мертвеца обнаружили в парадной дома в Петербурге

По информации ivbg.ru, 13 января около 22:00 в дежурную часть сообщили о том, что в парадной дома № 72 на Малом проспекте П. С. под лестницей найден труп.

Прибывшие на место полицейские обнаружили находящееся в стадии сильных гнилостных изменений тело неизвестного, даже возраст которого определить невозможно.

Труп направлен в морг для установления обстоятельств причины смерти. С места изъят недорогой мобильный телефон марки Fly.