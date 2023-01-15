В Петербурге будет господствовать циклон Frederic

За январские дожди и оттепель в Петербурге ответственен циклонический вихрь с немецкими корнями.

15 января Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Он был назван синоптиками из Германии «Frederic».

По данным метеоролога Михаила Леуса, циклон сохранит в городе облачную и ветреную погоду с дожди, местами переходящими в мокрый снег. Температура воздуха при этом на 5-6°С превысит климатическую норму. Погода будет близка к мартовским значениям.

Температура воздуха +2…+4°, по области -1…+4°. Ветер южный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы. В понедельник характер погоды и температуры изменятся мало, пишет Леус в своем Телеграм.