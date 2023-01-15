В Петербурге сгорела квартира известных блогеров — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

ЧП произошло в Колпинском районе Петербурга.

Двухкомнатная квартира блогеров Леры и Дани Гусаровых сгорела на Центральной улице в Металлстрое накануне вечером. Семейная пара воспитывает двух дочерей и имеет три миллиона подписчиков в Тиктоке и еще полмиллиона – в запрещенной в России другой соцсети.

«Проводка загорелась. Мы живы все. Кроме нашего кота», — рассказала девушка.

Видео публикует портал Мегаполис.

Вам будет интересно
В Петербурге сгорела квартира известных блогеров - видео пожар, Петербург, видео
Жителя Киришей, убившего собственного сына, задержали
Мужчина после своих зверств пытался свести счеты с жизнью. Как передает "Вести. Дежурная Часть", 23-летнего жителя Киришей задержали. Ранее молодой человек...
15.01.2023 56
Автор