В Петербурге сгорела квартира известных блогеров — видео

ЧП произошло в Колпинском районе Петербурга.
Двухкомнатная квартира блогеров Леры и Дани Гусаровых сгорела на Центральной улице в Металлстрое накануне вечером. Семейная пара воспитывает двух дочерей и имеет три миллиона подписчиков в Тиктоке и еще полмиллиона – в запрещенной в России другой соцсети.
«Проводка загорелась. Мы живы все. Кроме нашего кота», — рассказала девушка.
Видео публикует портал Мегаполис.
Вам будет интересно
Мужчина после своих зверств пытался свести счеты с жизнью. Как передает "Вести. Дежурная Часть", 23-летнего жителя Киришей задержали. Ранее молодой человек...
15.01.2023 56