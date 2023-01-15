На Манежной площади в Петербурге появится музей под открытым небом

18 января откроется интерактивное пространство «Живые улицы».

Ко Дню снятия блокады в Петербурге откроется музей под открытым небом — сообщает piter.tv. На Манежной площади с 18 по 21 января будет работать интерактивное пространство «Живые улицы».

Проект музея разработан при поддержке комитета по культуре города и направлен на создание в уличной среде атмосферы блокадного Ленинграда. Жители и гости города смогут услышат рассказы, собранные из архива «Дома радио». Также в память о 900-х днях можно будет возложить цветы на специальные постаменты.

Ранее стало известно, что спектакль-концерт ко дню рождения Владимира Высоцкого пройдет в Петербурге.