На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629,630,634,670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 84, 57, тр.р 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- км 13 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 18 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 55-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 52-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков и сигнальных столбиков от снега;
- км 4+170, 17-18 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.