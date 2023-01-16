На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 629,630,634,670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 84, 57, тр.р 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;

км 13 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;

км 18 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480,485,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

км 55-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 52-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала»: