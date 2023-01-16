В России составили список неисправностей авто, за которые будет штраф

Проект постановления кабмина в новой редакции «перечень неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию авто в России и предусматривающих новые штрафы, перешел в завершающую стадию.

В ближайшее время документ обсудит рабочая группа «Автомобильный транспорт», которая, вероятнее всего, поддержит поправки.

Так, с декабря по февраль водителям будет запрещено ездить на летней резине, а с июня по август – на зимней, за нарушение им положен будет штраф в размере 500 рублей. Вместе с тем в разных регионах власти смогут сдвигать сроки в соответствии с метеорологическими особенностями.

Кроме того, нельзя будет устанавливать в фары не соответствующие «предусмотренному в эксплуатационной документации» источники освещения, например, светодиодные лампы. Это связано с тем, что такое освещение ярче обычных лампочек и тем самым слепит едущих на встречной полосе водителей.

Штрафовать также будут при демонтаже регулятора тормозных сил, так как это приводит к блокировке колес и авариям.

Отмечается, что ГИБДД разработала отдельный список нарушений, которые могут создавать опасность во время движения. В случае их выявления автоинспекторы будут использовать механизм «запрещения эксплуатации» – это будет прописано в отдельном законе.

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Как обратил внимание специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов, в том принимающий участие в работе над поправками, до сих пор остается отрытым вопрос: как поступать тем, кто ездит между южными и северными регионами, ведь погодные условия могут значительно различаться. Однако в этом случае автомобилисты могут использовать всесезонную резину, закон этого запрещать не будет.

В настоящее время изменения продолжают обсуждаться. Когда эксперты завершат работу, проект будет согласовываться в Белом доме, после чего должен быть подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом пишет «Коммерсант«.