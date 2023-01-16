Минтруд развеял главные мифы о едином пособии на детей

В ведомстве рассказали, что нужно знать о новой мере поддержки.

Единое пособие на детей стали платить российским семьям с 1 января этого года, однако вокруг процедуры оформления и получения выплаты уже появилось много дезинформации.

Минтруд в своем Телеграм-канале публикует карточки с главными мифами о новой мере поддержки.