Минтруд развеял главные мифы о едином пособии на детей

В ведомстве рассказали, что нужно знать о новой мере поддержки.
Единое пособие на детей стали платить российским семьям с 1 января этого года, однако вокруг процедуры оформления и получения выплаты уже появилось много дезинформации.
Минтруд в своем Телеграм-канале публикует карточки с главными мифами о новой мере поддержки.
Фото: Минтруд России
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15.01.2023 93