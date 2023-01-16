Кровля двух домов в деревне Славково будет отремонтирована спустя 13 лет

Больше 10 лет жители этих домов страдают от регулярных протечек.

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, до него дозвонилась жительница деревни Славково Волховского района. По словам женщины кровлю двух двухэтажных домов, пострадавшую еще во время мощного урагана в 2010 году, никто так и не отремонтировал.

Как поспешил ответить глава администрации Волховского района Алексей Брицун, в этих домах даже нет управляющей компании. Вопрос пытаются решить, однако пока результата нет. Главной проблемой нереализации своевременного ремонта он назвал передачу домов от железной дороги и проживания в них малого количества людей.

— Неважно, сколько человек живет, даже если одна квартира есть — кровля должна быть отремонтирована. Кровля течет — будем делать, — отреагировал Александр Дрозденко.

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Глава региона отметил, что в течении недели будет проведено обследование крыш и зафиксированы протечки. Также будет подготовлена смета на ремонт кровли и подана заявка.

Если все будет сделано оперативно, средства на работы будут выделены из резервного фонда. В этом случае крыши будут отремонтированы уже в феврале.