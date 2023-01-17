Иран намерен создать совместное с Россией производство автомобилей

Тегеран не исключает создания российско-иранского совместного предприятия по производству автомобилей.

Это решение зависит от потребителей, сообщил РИА Новости официальный представитель минпрома Омид Галибаф.

Совместное автопроизводство зависит от того, насколько успешно Иран сможет экспортировать автомобили в Россию, и как хорошо иранские модели примут там. Вопрос инвестиций в совместное производство будет решаться после этого, отметил Галибаф.

Он также прокомментировал заявление главы ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи Манеша о том, что Тегеран и Москва подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 млн долларов. Галибаф отметил, что таких поставок пока не было.