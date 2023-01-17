Началось первое в этом году пленарное заседание весенней сессии Госдумы

Автор: Анастасия Щербакова
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В парламенте рассмотрят ряд новых законопроектов.

Как поделилась пресс-служба Госдумы в своем Телеграм, начинается первое в 2023 году пленарное заседание весенней сессии. В ходе него депутаты утвердят программу законопроектной работы на сессию. Кроме того, будут рассмотрены новые законопроекты, внесенные в парламент ранее.

Трансляция пройдет на сайте Госдумы.

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