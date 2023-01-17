Голосовой бот поможет судебным приставам Ленобласти

Виртуальный помощник сможет автоматически определить тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти, ведомство начнет использование в работе голосового бота.

Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота.

Отмечается, что при разговоре бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать заявителя. Искусственный интеллект сможет предоставить информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.