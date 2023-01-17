Путин разрешил некоторым российским компаниям не учитывать голоса недружественных акционеров

Решения разрешено принимать большинством голосов от числа оставшихся акционеров или членов совета директоров.

Некоторые компании России до конца 2023 года получили право не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Теперь при принятии корпоративных решений голоса иностранцев могут не учитываться. Мера призвана защитить национальные интересы России, что позволит противостоять недружественным и противоречащим международному праву действиям США и западных государств, а также международных институтов и организаций.

В случае, когда голоса иностранных акционеров не будут учитываться, решение будет приниматься большинством от прочих членов совета директоров или держателей акций.

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Указ распространяется не на все хозяйствующие субъекты России. Компания должна соответствовать одновременно нескольким критериям:

Относиться к области энергетики, машиностроения или торговли;

Иметь в качестве бенефициара или контролирующего лица человека под санкциями;

Иметь долю иностранного капитала не более 50%;

Иметь выручку за предыдущий год больше 100 млрд рублей.

Указ уже вступил в силу и будет действовать до 31 декабря 2023 года.