Военнослужащий из Выборгского района погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Выборгского района Ленобласти, младший сержант Илья Харламкин.
У него осталась семилетняя дочь, рассказала бывшая супруга бойца Олеся Харламкина.
Илья Харламкин родился в Каменногорске Выборгского района. Отслужил в армии, работал электросварщиком. Его мобилизовали 22 сентября 2022 года.
Похоронят бойца в Каменногорске на старом кладбище, предположительно, 19 января. Тело должны транспортировали в Выборг 18 числа, сообщают «Невские новости».
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