Военнослужащий из Выборгского района погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Выборгского района Ленобласти, младший сержант Илья Харламкин.

У него осталась семилетняя дочь, рассказала бывшая супруга бойца Олеся Харламкина.

Илья Харламкин родился в Каменногорске Выборгского района. Отслужил в армии, работал электросварщиком. Его мобилизовали 22 сентября 2022 года.

Похоронят бойца в Каменногорске на старом кладбище, предположительно, 19 января. Тело должны транспортировали в Выборг 18 числа, сообщают «Невские новости».