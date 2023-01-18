Автомобилиста из Средней Азии задержали с фальшивыми правами в Буграх

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, на улице Шосейной, 1, в поселке Бугры во Всеволожском районе полицейские остановили Hyundai Sonata. За рулем находился 34-летний гражданин одного из государств Средней Азии.

Мужчина предъявил на проверку национальное водительское удостоверение, вызвавшее сомнения. Криминалисты пришли к выводу, что оно поддельное. Заведено уголовное дело о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельных удостоверений.

Водитель находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются каналы приобретения документа.

Вам будет интересно
Автомобилиста из Средней Азии задержали с фальшивыми правами в Буграх Ленинградская область, Всеволожский район, Бугры
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 1211
Автор