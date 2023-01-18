Автомобилиста из Средней Азии задержали с фальшивыми правами в Буграх

По информации ivbg.ru, на улице Шосейной, 1, в поселке Бугры во Всеволожском районе полицейские остановили Hyundai Sonata. За рулем находился 34-летний гражданин одного из государств Средней Азии.

Мужчина предъявил на проверку национальное водительское удостоверение, вызвавшее сомнения. Криминалисты пришли к выводу, что оно поддельное. Заведено уголовное дело о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельных удостоверений.

Водитель находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются каналы приобретения документа.