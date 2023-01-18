В Луге ссора между мужчиной и женщиной закончилась ножевым ранением

По информации ivbg.ru, 17 января около 17:00 в Лужскую больницу был госпитализирован 47-летний местный житель. У мужчины диагностировали ножевое ранение грудной клетки слева и алкогольное опьянение.

Установлено, что около 16:00 мужчина распивал спиртное с малознакомой женщиной и 58-летним мужчиной в доме в микрорайоне Луга-3. Внезапно между ним и женщиной возникла ссора, в ходе которой она ударила оппонента ножом в область ребер.

Заведено уголовное дело. Ориентировка на женщину направлена в полицию, ее разыскивают. С места происшествия изъят нож.