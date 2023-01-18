По информации ivbg.ru, в Кировске задержали 38-летнего мужчину по подозрению в растлении малолетнего.

В полицию 17 января обратилась 24-летняя девушка. Она заявила, что в коридоре общежития на Магистральной улице в отношении ее 6-летнего сына мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали по указанному адресу и по горячим следам. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим. Решается вопрос об уголовном деле.