По информации ivbg.ru, в Кировске задержали 38-летнего мужчину по подозрению в растлении малолетнего.
В полицию 17 января обратилась 24-летняя девушка. Она заявила, что в коридоре общежития на Магистральной улице в отношении ее 6-летнего сына мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали по указанному адресу и по горячим следам. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим. Решается вопрос об уголовном деле.
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