Первый в России СПГ-бункеровщик успешно заправился на станции в Ленобласти

Первый в России СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» был загружен сжиженным природным газом на Комплексе по производству, хранению и отгрузке СПГ (КСПГ) «Газпрома» в Ленинградской области.

«Дмитрий Менделеев» – это первое в России судно-заправщик в сегменте судового газомоторного топлива. Его грузовместимость 5 800 кубометров сжиженного природного газа. Его задача – выполнение регулярных заправок сжиженным природным газом грузовых и пассажирских судов на Балтике.

СПГ-завод «Газпрома» производительностью 1,5 млн тонн СПГ в год запущен в работу в сентябре 2022 года.