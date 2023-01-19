Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 19 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.
На Купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация».
На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.
На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки «Caesar», артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация», склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Также сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов.