В Петербурге рекордное потепление

19 января стало самым теплым днем в истории города.

Температура воздуха в Северной столице поднялась до пяти градусов, достигнув рекордной отметки за всю историю Петербурга — сообщает новостной источник “NEWS.ru”.

Температура воздуха в 10:30 достигла в Санкт-Петербурге +5 °C, сейчас уже остановилась. Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся — сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, в своем Telegram канале.

Так же он рассказал, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до +4,7.

Ранее стало известно, что синоптик рассказал о необычном циклоне, приближающемся к Петербургу и Ленобласти.