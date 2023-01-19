По информации ivbg.ru, в ночь на 19 января в квартире дома на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге скончался 14-летний подросток, ученик 8 класса.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Мальчик проживал вместе с родителями, двумя сестрами и братом. Семья на учетах не состояла. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.