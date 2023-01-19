В реанимацию попал петербуржец с ранами поясницы и головы, полученными при загадочных обстоятельствах

Как сообщает «Патрульный Петербурга», утром 18 января в полицию сообщили о ножевом ранении на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге.
Прибывшие на место полицейские обнаружил 36-летнего мужчину с ранением поясницы, гематомой и раной волосистой части головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
По словам местной жительницы, около 10:00 к ней пришел пострадавший в алкогольном опьянении. Женщина заметила, что гость изрезан, и вызвала скорую помощь.
На момент подготовки публикации петербуржец так и не смог объяснить, при каких обстоятельствах он получил травмы. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.06.2022 2361