В реанимацию попал петербуржец с ранами поясницы и головы, полученными при загадочных обстоятельствах

Как сообщает «Патрульный Петербурга», утром 18 января в полицию сообщили о ножевом ранении на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге.

Прибывшие на место полицейские обнаружил 36-летнего мужчину с ранением поясницы, гематомой и раной волосистой части головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

По словам местной жительницы, около 10:00 к ней пришел пострадавший в алкогольном опьянении. Женщина заметила, что гость изрезан, и вызвала скорую помощь.

На момент подготовки публикации петербуржец так и не смог объяснить, при каких обстоятельствах он получил травмы. Решается вопрос об уголовном деле.