По информации ivbg.ru, сотрудники отдела розыска УФСИН задержали находящегося в розыске осужденного. В 2017 году его приговорили к году условно за хранение наркотических веществ.

Однако вскоре мужчина перестал отмечаться в надзорных органах и скрылся. В результате Колпинский суд осудил его заочно и заменил условное наказание колонией общего режима.

Преступник скрывался в городе Тверь, но некоторое время назад вернулся в Санкт-Петербург. Сотрудники УФСИН задержали его на Тверской улице в Колпино.