По информации ivbg.ru, сотрудники отдела розыска УФСИН задержали находящегося в розыске осужденного. В 2017 году его приговорили к году условно за хранение наркотических веществ.
Однако вскоре мужчина перестал отмечаться в надзорных органах и скрылся. В результате Колпинский суд осудил его заочно и заменил условное наказание колонией общего режима.
Преступник скрывался в городе Тверь, но некоторое время назад вернулся в Санкт-Петербург. Сотрудники УФСИН задержали его на Тверской улице в Колпино.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 1944