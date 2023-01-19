Подросток после посиделок с другом отравился наркотиком и попал в реанимацию в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 января в больницу Санкт-Петербурга доставили 17-летнего подростка. Известно, что он живет с матерью.

Несовершеннолетний оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как принял наркотик с другом 16 января в квартире дома на Тихорецком проспекте.

Подросток почувствовал себя плохо на следующий день, а в больницу с отравлением попал еще спустя сутки.

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05.10.2022 3120
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