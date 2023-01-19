Нарушения правил парковки авто в Петербурге стали чересчур частым явлением

Из-за неполадок в системе петербуржцам приходят необоснованные штрафы.

В отделении Всероссийского общества автомобилистов объяснили, с чем связано такое большое количество нарушений правил платной парковки — сообщают “Невские Новости”.

За год в Петербурге было вынесено свыше семисот тысяч штрафов. За данное нарушение водитель должен заплатить 3 тыс. рублей.

Председатель Красносельской районной общественной организации Санкт-Петербурга Валерий Солдунов заявил, что часть штрафов может быть вызвана ошибками в системе. Из-за сбоев автомобилисты не могли внести оплату и получали необоснованные взыскания.

Также по словам Солдунова, не у всех граждан есть смартфоны. Должна быть функция оплаты услуги наличными средствами.

В обществе автомобилистов подчеркивают, что среди оштрафованных есть и злостные нарушители. Эксперт предположил, что некоторые водители закрывали номерные знаки, а другие отказывались оплачивать занятое место.

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