ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме

Банк стал первым России, кто запустит полноценный онлайн-банк в мессенджере.

Российский банк ВТБ первым в стране начинает работу в формате полноценного онлайн-банка в мессенджере Телеграм, передает пресс-служба финансового учреждения.

Здесь клиенты смогут получить любые повседневные финансовые услуги, а их среднее время на проведение операций должно сократиться в два раза. При этом сервис будет доступен пользователям всех операционных систем, в том числе iOS, которые ранее лишились приложения банка в AppStore. Теперь же новое приложение будет для них подходящей альтернативой.

Запуск проекта намечен в несколько этапов. Вначале клиенты ВТБ получат возможность проверять баланс карты и счетов в ВИБ, а также делать денежные переводы через систему быстрых платежей и пополнять счет мобильного телефона.

Следующими станут возможность оплаты по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.

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До конца 2023 года банк собирается внедрить в Телеграм все повседневные банковские услуги и ряд цифровых продуктов.

При этом все операции будут проводиться на базе существующего чат-бота в мессенджере.