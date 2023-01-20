В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья

Ежегодный ввод жилья в последние семь лет стабильно превышает два миллиона м2, а в 2021 году достиг 3,3 млн кв. м (+ 27% к 2020 году).

«В начале прошлого года мы столкнулись с одним из самых тяжелых кризисов за последние годы, однако областные строители показали впечатляющий результат: 1,37 миллиона м2 жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 миллиона в секторе ИЖС. Традиционно лидерами стали Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы», — отметил зампред Правительства Евгений Барановский.

напомним, что в регионе действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 7 % годовых, «Семейная ипотека» — не более 6 % годовых и «Сельская ипотека» — не более 3 % годовых на строительство частного дома.

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Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.

Сегодня в регионе 79 застройщиков строит 576 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Объем ввода жилья служит одним из основных показателей Национального проекта «Жилье и городская среда» и помогает привлекать федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.