Мошенник расплачивался за услуги фальшивыми купюрами в Мурино

По информации ivbg.ru, в Мурино Всеволожского района действует мошенник. Он приходит в магазины и салоны красоты, расплачивается фальшивыми купюрами, а взамен получает сдачу настоящими деньгами.
Например, 18 января около 15:15 мужчина пришел в салон красоты по Екатерининской улице, попросил записать сына на стрижку, предложил заранее оплатить процедуру и передал администратору фальшивую купюру номиналом 2000 рублей. Сотрудница не проверила банкноту и выдала сдачу настоящими деньгами.
Камера видеонаблюдения в салоне зафиксировала мошенника.
«Вчера в паблике прочла, что мы не единственные в его списке. Работает по одной схеме. Будьте бдительны и осторожны!», – написала Лидия, владелица салона
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05.02.2021 3353