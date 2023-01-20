Мошенник расплачивался за услуги фальшивыми купюрами в Мурино

По информации ivbg.ru, в Мурино Всеволожского района действует мошенник. Он приходит в магазины и салоны красоты, расплачивается фальшивыми купюрами, а взамен получает сдачу настоящими деньгами.

Например, 18 января около 15:15 мужчина пришел в салон красоты по Екатерининской улице, попросил записать сына на стрижку, предложил заранее оплатить процедуру и передал администратору фальшивую купюру номиналом 2000 рублей. Сотрудница не проверила банкноту и выдала сдачу настоящими деньгами.

Камера видеонаблюдения в салоне зафиксировала мошенника.

«Вчера в паблике прочла, что мы не единственные в его списке. Работает по одной схеме. Будьте бдительны и осторожны!», – написала Лидия, владелица салона