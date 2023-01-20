Крещенские купания прошли в Ленобласти без происшествий

В течении двух дней более 320 человек обеспечивали безопасность людей возле 26 специально оборудованных купелей.

Так, перед началом купаний, спасатели проверяли надежность мостков и лестниц, после чего занимали места около купелей, чтобы страховать желающих окунуться и были готовы оказать им помощь. Из-за интенсивного таяния льда было отменено купаний в Гатчинской районе на Филькином озере.

Безопасность жителей региона все два дня обеспечивали спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция.

Напомним, что ежегодно в ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник – Крещение Господне. Этот день завершает Рождественские святки и является одним из важнейших праздников православной церкви, символом которого является вода. Ivbg.ru рассказывает об истории и традициях праздника.