Крещение Господне: история и традиции праздника

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник – Крещение Господне. Этот день завершает Рождественские святки и является одним из важнейших праздников православной церкви, символом которого является вода. Ivbg.ru рассказывает об истории и традициях праздника.

История

Православная церковь отмечает Крещение (или Богоявление) 19 января, в то время как католическая – 6 января (как и Рождество, это связано с расхождением юлианского и григорианского календарей). Праздник Крещение Господне является двунадесятым непереходящим — он входит в двенадцать православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и имеющим неизменную дату.

Празднование Крещения 19 января связано с событиями, описанными в Библии. В Евангелии говорится, что в этот день Иисуса Христа крестил в водах реки Иордан пророк Иоанн Креститель. Иоанн вёл аскетический образ жизни в пустыне, проповедовал покаяние и крестил людей для того, чтобы они очистились от грехов. Иоанн предсказал пришествие в мир Спасителя, поэтому его также называют Иоанном Предтечей.

После крещения Иисус освятил воды Иордана и в тот же момент на него в образе голубя сошёл Святой Дух и все, кто находился рядом, услышали глас с небес

3:13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 3:14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 3:15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 3:16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 3:17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Евангелие от Матфея

Само слово «Крещение» произошло от старославянского слова «крещати» («мыть, омывать, погружать»). В Евангелии водное крещение называется греческим словом «баптизо» (βάπτισμα), также обозначающим «погружение, омовение, обливание, окропление».

Ритуалы погружения в воду практиковались ещё Ветхозаветской Церкви и назывались «микву», особое водное омовение, которое должен был совершить уверовавший язычник или иудей после любого осквернения. Погружение в воду являлись не только очищением, но и основным путем вхождения в Церковь.

При этом уже в Новом Завете Крещение имеет два смысла — это крещение Иоанново и Крещение христианское. Иоанново — крещение покаяния, не освобождающее человека от грехов, а Крещение христианское — дающее прощение всех грехов и обновляющее человека.

Считается, что вода на Крещение Господне становится животворной и те, кто в нее окунется, будут исцелены и избавлены от всех грехов.

Как празднуют Крещение

Накануне, 18 января, отмечают Крещенский сочельник. В этот день православные христиане соблюдают пост также, как и перед Рождеством. Разрешено принимать в пищу только сочиво и узвар. Узвар — это напиток из сухофруктов и меда, а сочиво – сваренные в меду зерна злаков. Считается, что само слово «Сочельник» происходит от именования этого блюда.

Вечером вся семья собирается за столом, подаются постные блюда. В древности люди, вернувшиеся из церкви с молебна, ставили над окнами и дверями кресты мелом или сажей, а после ужина все ложки собирались в одну миску и сверху клался хлеб, символизирующий изобилие на следующий год.

На Крещение в толще льда пробивается прорубь в виде креста — её называют иордань — и, после того, как вода в проруби освящается священником на 19 января, в неё необходимо окунуться. Этим ритуалом человек показывает, что готов придерживаться заповедей Бога и следовать им далее.

В Сочельник совершают такие богослужения, как Царские часы и литургия с вечерней. В канун праздника начинается Всенощное бдение, которое состоит из Великого повечерия с литией, за которым следует утреня.

В сам день праздника сначала совершается литургия, а потом происходит великое освящение воды.

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Крещенская вода

Великое освящение воды совершается дважды: накануне праздника, 18 января в Крещенский сочельник, а второе — в день праздника. При этом никакого отличия у освященной воды нет, поскольку и 18 и 19 января используется один чин или последовательность молитв водоосвящения. Освященная вода называется Великой агиасмой или Великой святыней.

Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, освящают храмы, дома и животных.

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Правила окунания в проруби

Окунаться в проруби положено согласно традициям: нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и сытым, перед омовением желательно помолиться Богу в храме, можно попросить за здоровье – свое и близких, также просят благословения у священника. Женщинам нельзя совершать омовение в купальнике или открытом белье – церковь рекомендует делать это в закрытой рубашке, желательно, новой. Согласно обряду, окунуться необходимо три раза с головой и крестить себя каждый раз.

Вместе с этим специалисты управления МЧС рекомендуют ознакомиться с правилами и правильно оценить свои силы и возможности.

Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.

Нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть больше воды и, опираясь на поручни, быстро и энергично подняться.

После купания (окунания) разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Кому нельзя окунаться в прорубь

Как считают специалисты, погружение в прорубь единственный раз в году — это сильнейший стресс для организма, поэтому желательно предварительно обсудить это решение с врачом.

Купание в крещенской проруби запрещено людям при следующих заболеваниях: