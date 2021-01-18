Крещение Господне: история и традиции праздника

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник – Крещение Господне. Этот день завершает Рождественские святки и является одним из важнейших праздников православной церкви, символом которого является вода. Ivbg.ru рассказывает об истории и традициях праздника.
История
Православная церковь отмечает Крещение (или Богоявление) 19 января, в то время как католическая – 6 января (как и Рождество, это связано с расхождением юлианского и григорианского календарей). Праздник Крещение Господне является двунадесятым непереходящим — он входит в двенадцать православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и имеющим неизменную дату.
Празднование Крещения 19 января связано с событиями, описанными в Библии. В Евангелии говорится, что в этот день Иисуса Христа крестил в водах реки Иордан пророк Иоанн Креститель. Иоанн вёл аскетический образ жизни в пустыне, проповедовал покаяние и крестил людей для того, чтобы они очистились от грехов. Иоанн предсказал пришествие в мир Спасителя, поэтому его также называют Иоанном Предтечей.
После крещения Иисус освятил воды Иордана и в тот же момент на него в образе голубя сошёл Святой Дух и все, кто находился рядом, услышали глас с небес
Само слово «Крещение» произошло от старославянского слова «крещати» («мыть, омывать, погружать»). В Евангелии водное крещение называется греческим словом «баптизо» (βάπτισμα), также обозначающим «погружение, омовение, обливание, окропление».
Ритуалы погружения в воду практиковались ещё Ветхозаветской Церкви и назывались «микву», особое водное омовение, которое должен был совершить уверовавший язычник или иудей после любого осквернения. Погружение в воду являлись не только очищением, но и основным путем вхождения в Церковь.
При этом уже в Новом Завете Крещение имеет два смысла — это крещение Иоанново и Крещение христианское. Иоанново — крещение покаяния, не освобождающее человека от грехов, а Крещение христианское — дающее прощение всех грехов и обновляющее человека.
Считается, что вода на Крещение Господне становится животворной и те, кто в нее окунется, будут исцелены и избавлены от всех грехов.
Как празднуют Крещение
Накануне, 18 января, отмечают Крещенский сочельник. В этот день православные христиане соблюдают пост также, как и перед Рождеством. Разрешено принимать в пищу только сочиво и узвар. Узвар — это напиток из сухофруктов и меда, а сочиво – сваренные в меду зерна злаков. Считается, что само слово «Сочельник» происходит от именования этого блюда.
Вечером вся семья собирается за столом, подаются постные блюда. В древности люди, вернувшиеся из церкви с молебна, ставили над окнами и дверями кресты мелом или сажей, а после ужина все ложки собирались в одну миску и сверху клался хлеб, символизирующий изобилие на следующий год.
На Крещение в толще льда пробивается прорубь в виде креста — её называют иордань — и, после того, как вода в проруби освящается священником на 19 января, в неё необходимо окунуться. Этим ритуалом человек показывает, что готов придерживаться заповедей Бога и следовать им далее.
В Сочельник совершают такие богослужения, как Царские часы и литургия с вечерней. В канун праздника начинается Всенощное бдение, которое состоит из Великого повечерия с литией, за которым следует утреня.
В сам день праздника сначала совершается литургия, а потом происходит великое освящение воды.
Крещенская вода
Великое освящение воды совершается дважды: накануне праздника, 18 января в Крещенский сочельник, а второе — в день праздника. При этом никакого отличия у освященной воды нет, поскольку и 18 и 19 января используется один чин или последовательность молитв водоосвящения. Освященная вода называется Великой агиасмой или Великой святыней.
Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, освящают храмы, дома и животных.
Правила окунания в проруби
Окунаться в проруби положено согласно традициям: нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и сытым, перед омовением желательно помолиться Богу в храме, можно попросить за здоровье – свое и близких, также просят благословения у священника. Женщинам нельзя совершать омовение в купальнике или открытом белье – церковь рекомендует делать это в закрытой рубашке, желательно, новой. Согласно обряду, окунуться необходимо три раза с головой и крестить себя каждый раз.
Вместе с этим специалисты управления МЧС рекомендуют ознакомиться с правилами и правильно оценить свои силы и возможности.
- Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.
- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.
- Нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.
- Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть больше воды и, опираясь на поручни, быстро и энергично подняться.
- После купания (окунания) разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
Кому нельзя окунаться в прорубь
Как считают специалисты, погружение в прорубь единственный раз в году — это сильнейший стресс для организма, поэтому желательно предварительно обсудить это решение с врачом.
Купание в крещенской проруби запрещено людям при следующих заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;
- невриты, полиневриты;
- сахарный диабет, тиреотоксикоз;
- глаукома, конъюнктивит;
- туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;
- нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;
- язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;
- венерические заболевания.