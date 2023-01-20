В России выросла стоимость нелегальной информации от инсайдеров

В течение прошлого года стоимость получения личных данных о россиянах увеличилась на 22%. Как уточняет «Коммерсант», имеется в виду информация, которая была получена через инсайдеров в компаниях связи, банках и госорганах.

Издание пишет, что больше всего эта услуга подорожала у операторов связи (речь идет о получении детализации звонков и смс абонентов) — всего на 60%.

На сегодняшний день месячный объем данных стоит до 27 тысяч рублей. Как поясняют эксперты, это объясняется тем, что в компаниях стараются пресекать «внутренние инциденты». Число сотрудников, задействованных в подобных преступлениях, увеличивается, что также отражается на стоимости данных.

Вместе с этим, как передает «Ъ», цена так называемого банковского «пробивая» практически не изменилась и осталась в средней стоимости около 25,4 тысяч рублей за одну выписку по счету. На прежнем прайсе остались и незаконно получаемые данные из госсистем.