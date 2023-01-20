Водители не поделили двор на Суздальском проспекте. Всему виной ребенок — видео

Водитель и водительница не поделили проезд во дворе. Женщина приехала в детский сад за ребенком.

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Настоящий эмоциональный накал произошел в одном из дворов Суздальского проспекта в Петербурге. Мужчина и женщина не поделили проезд во дворе.

Мужчина вызвонил даму и потребовал убрать её машину, та спустилась и ответила, что проезд вообще-то технический и парковаться там нельзя в принципе, сама же она приехала забирать ребёнка из садика, пишут в телеграм канале Mash на Мойке.

По итогу с с парочкой пришлось разбираться сотрудникам полиции.