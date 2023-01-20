Водители не поделили двор на Суздальском проспекте. Всему виной ребенок — видео

Водитель и водительница не поделили проезд во дворе. Женщина приехала в детский сад за ребенком.
Настоящий эмоциональный накал произошел в одном из дворов Суздальского проспекта в Петербурге. Мужчина и женщина не поделили проезд во дворе.
Мужчина вызвонил даму и потребовал убрать её машину, та спустилась и ответила, что проезд вообще-то технический и парковаться там нельзя в принципе, сама же она приехала забирать ребёнка из садика, пишут в телеграм канале Mash на Мойке.
По итогу с с парочкой пришлось разбираться сотрудникам полиции.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 1260