На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

В субботу, 21 января, при проведении дорожных работ будет ограничено движение по восьми трассам Ленобласти.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Выборг – Светогорск», А-121 «Сортавала» и А-181 «Магистральная».

Кроме того, водителей предупредили, что на дороги стали чаще выходить лоси. Автомобилистам, которые заметили вблизи дороги животное, советуют притормозить, а не сигналить и пытаться ускориться.